Планируется запустить Tarlan Astana в Косшы в 2027 году

Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о том, что в следующем году в Косшы планируется запуск Tarlan Astana, передает официальный сайт столичного акимата.

«Сейчас от жителей города поступают вопросы по строительству второго этапа Tarlan Astana, а именно по временным ограничениям движения по улицам Айтматова, Сыганак, проспекту Туран. Прошу отнестись к данным временным неудобствам с пониманием, и поддержать строительство легкорельсового транспорта. Так как по завершению работ Tarlan Astana позволит значительно разгрузить дороги, увеличить пропускную мощность улиц, решить вопросы с пробками.

Со своей стороны мы обязуемся завершить работы в кратчайшее время и качественно. К примеру, сегодня активно ведётся строительство второго этапа легкорельсового транспорта Tarlan Astana в направлении города Косшы. До конца следующего года планируем завершить все работы и запустить движение на данном участке.

Также приступаем к активному строительству линии по улице Айтматова и проспекту Туран. В период строительства – до конца этого года и в течение следующего – на улицах Сыганак, Айтматова и проспекте Туран будут сохраняться временные неудобства для автомобилистов. Но мы приложим максимальные усилия, чтобы обеспечить проезд.

Сегодня ознакомился с ходом строительства станций №201, 202 и 204 второй очереди легкорельсового транспорта Tarlan Astana.

На станции №201, расположенной вдоль улицы Сыганак, началось строительство двухуровневого пересадочного узла. Здесь будут пересекаться линии №2 и №3, что позволит пассажирам быстро и удобно пересаживаться между маршрутами без выхода на улицу.

Реализация проекта позволит существенно расширить транспортные возможности города, повысить удобство передвижения жителей и сформировать современную транспортную инфраструктуру столицы.

На сегодняшний день пассажиропоток Tarlan Astana достиг 13,8 млн поездок», - написал Женис Касымбек.