В Астане стартовал Чемпионат по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди школьников

В школах Астаны начался чемпионат по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди учащихся 5–7 классов, где участники укрепят свои знания в области финансовой и цифровой грамотности, а также научатся, как распознавать интернет-мошенничество и защищать персональные данные, передает официальный сайт акимата Астаны.

Чемпионат организован Департаментом экономических расследований по городу Астане совместно с Управлением образования столицы в рамках нарратива «Закон и порядок» и Единой программы воспитания «Адал азамат».

Основная цель проекта – повышение финансовой и цифровой грамотности школьников, развитие критического мышления и формирование навыков противодействия мошенническим схемам и игровой зависимости.

В ходе чемпионата школьникам предстоит продемонстрировать свои знания в области финансовой и цифровой безопасности, умение анализировать различные ситуации и принимать грамотные финансовые решения.

Как отметил старший оперуполномоченный Департамента экономических расследований по городу Астане Жаркынбек Мамалинов, формировать навыки финансовой и цифровой безопасности необходимо уже в среднем школьном возрасте.

«Злоумышленники всё чаще используют современные технологии и психологические манипуляции, ориентируясь в том числе на несовершеннолетних. Поэтому важно не просто предупреждать детей об опасности, а формировать у них устойчивые навыки безопасного поведения в цифровой среде.

Чем раньше ребёнок научится распознавать потенциальные угрозы, критически оценивать информацию и ответственно относиться к своим персональным данным, тем выше вероятность, что в дальнейшем он сможет избежать вовлечения в противоправные схемы», - рассказал он.

По словам представителя департамента, особое значение имеет профилактика дропперства. Школьники должны понимать, что передача банковской карты, её реквизитов или доступа к банковскому приложению третьим лицам может повлечь серьёзные правовые последствия.

«Наша задача – не только информировать школьников об угрозах, но и научить их правильно действовать в ситуациях, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. Например, при получении подозрительных сообщений, предложений о лёгком заработке или просьб перевести деньги и передать данные банковской карты», – подчеркнул Жаркынбек Мамалинов.

Подобные инициативы помогут сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к финансам и цифровой безопасности, а также научат школьников принимать взвешенные решения и противостоять современным мошенническим схемам, считают организаторы.