Столичная пара спортсменка завоевала вторую серебряную медаль Кубка мира по бочча

В бразильском городе Сан-Паулу состоялся Кубок мира по бочча São Paulo 2026 World Boccia Cup, на котором сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях. В составе национальной команды выступила столичная пара спортсменка Итиана Шингисханова, передает официальный сайт акимата Астаны.

В международном турнире приняли участие около 90 спортсменов из 26 стран мира. Казахстанские пара спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и добились значительных результатов.

На групповом этапе сборная Казахстана одержала победы над командами Хорватии со счётом 9:4 и Аргентины — 6:2, а также сыграла вничью с Бразилией — 8:8.

В полуфинале казахстанские спортсмены обыграли сборную Испании со счётом 7:5 и вышли в финал.

В решающем матче сборная Казахстана уступила команде Бразилии со счётом 2:9 и стала серебряным призёром Кубка мира.

Отметим, что ранее столичная пара спортсменка Итиана Шингисханова также завоевала серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях на этом же Кубке мира.

Таким образом, представительница Астаны Итиана Шингисханова завершила выступление на Кубке мира по бочча с двумя серебряными медалями — в индивидуальном и командном зачётах.