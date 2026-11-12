В Астане дети из одной семьи прочитали 2 тысячи книг и собрали дома собственную библиотеку

В Астане ученики школы-лицея №76, брат и сестра Милана и Богдан Хегай превратили чтение книг в образ жизни. На сегодняшний день подростки прочитали около 2 тысяч книг и сформировали дома фонд личной библиотеки, передает официальный сайт столичного акимата.

Милана и Богдан обучаются на казахском языке. Сейчас оба учатся в 8 «А» классе школы-лицея №76. В совершенстве владея казахским языком, они также отличаются высокой успеваемостью и входят в число отличников учебы.

Интерес брата и сестры к книгам не только расширил их кругозор, но и способствовал обогащению словарного запаса. Они с любовью читают произведения выдающихся представителей казахской литературы — Мухтара Ауэзова, Ильяса Есенберлина, Мукагали Макатаева. Через труды казахских классиков ребята ближе знакомятся с национальной литературой, историей и культурой.

Кроме того, они проявляют особый интерес к приключенческой литературе. Считая чтение не просто развлечением, а важным инструментом, ведущим к новым знаниям и познанию мира, Милана и Богдан стараются проводить свободное время с пользой. Каждая прочитанная книга расширяет их кругозор и помогает формировать взгляды на жизнь.

Сегодня домашняя библиотека ребят — яркое отражение их любознательности и стремления к знаниям. А достижение школьников, покоривших рубеж в две тысячи книг, несомненно, станет примером для их сверстников.