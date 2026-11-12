В Астане впервые пройдет финал мирового Гран-при по таеквондо (WT)

В Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова 27–29 ноября пройдут финалы мировой серии Гран-при по таеквондо и пара таеквондо, передает официальный сайт столичного акимата.

В этих соревнованиях категории G-10, которые впервые проводятся в Казахстане, примут участие чемпионы Олимпийских игр, мира и Азии. Помимо медалей, спортсмены поборются за важные рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

В этом году этапы Гран-при прошли в Риме, Муджу и Париже. В финале в Астане примут участие 128 таеквондистов. Спортсмены выступят в восьми олимпийских весовых категориях. Победитель турнира получит 100 очков, серебряный призер — 60, бронзовые призеры — по 36 очков.

В Астане поборются чемпионы Олимпиады в Париже Пак Тэ Джун и Ким Ю Джин (Южная Корея), Ариан Салими (Иран), а также чемпион Олимпиады в Токио Вито Делль’Акуила (Италия). Кроме того, в финале выступит чемпионка мира из Бразилии Мария Клара Пачеко. В этом году она одержала победу на всех трех этапах Гран-при — в Риме, Муджу и Париже.

В составе сборной Казахстана выступят Батырхан Толеугали (-80 кг), Темирлан Тлеулес (-58 кг), Мария Севостьянова (-57 кг) и Рита Бакишева (-49 кг). В текущем сезоне Севостьянова завоевала бронзовую награду на этапе в Париже. На этапе в Муджу бронзовую медаль также выиграла Айдана Кумартаева.

Соревновательная программа стартует 27 ноября состязаниями по пара таеквондо. Ожидается, что в них примут участие около 70 спортсменов. Они поборются в спортивном классе K44 в десяти весовых категориях за медали и важные рейтинговые очки для отбора на Паралимпиаду в Лос-Анджелесе.

В соревнованиях по пара таеквондо от Казахстана среди мужчин примут участие Нышанбек Актилеуов (-58 кг), Айбек Жумангали (-63 кг), Динмухаммед Аскар (-70 кг) и Нурлан Домбаев (-80 кг). Среди женщин выступят Милана Красавцева (-52 кг), Камиля Досмалова (-57 кг) и Марьям Салимгереева (-65 кг).

Расписание соревнований:

27 ноября. Финал Гран-при по пара таеквондо

09:00 — начало поединков.

На этот день запланирована церемония открытия.

28 ноября. Первый день финала Гран-при по таеквондо

Мужчины: -68 кг, -80 кг.

Женщины: -49 кг, -57 кг, +67 кг.

09:00–13:00 — предварительные раунды и четвертьфинал;

15:00–16:00 — полуфинал;

16:00–19:00 — финал.

29 ноября. Второй день финала Гран-при по таеквондо

Мужчины: -58 кг, +80 кг.

Женщины: -67 кг.

09:00–12:00 — предварительные раунды и четвертьфинал;

13:00–14:00 — полуфинал;

14:00–16:00 — финал.