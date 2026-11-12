В Астане впервые пройдет финал мирового Гран-при по таеквондо (WT)
В Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова 27–29 ноября пройдут финалы мировой серии Гран-при по таеквондо и пара таеквондо, передает официальный сайт столичного акимата.
В этих соревнованиях категории G-10, которые впервые проводятся в Казахстане, примут участие чемпионы Олимпийских игр, мира и Азии. Помимо медалей, спортсмены поборются за важные рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
В этом году этапы Гран-при прошли в Риме, Муджу и Париже. В финале в Астане примут участие 128 таеквондистов. Спортсмены выступят в восьми олимпийских весовых категориях. Победитель турнира получит 100 очков, серебряный призер — 60, бронзовые призеры — по 36 очков.
В Астане поборются чемпионы Олимпиады в Париже Пак Тэ Джун и Ким Ю Джин (Южная Корея), Ариан Салими (Иран), а также чемпион Олимпиады в Токио Вито Делль’Акуила (Италия). Кроме того, в финале выступит чемпионка мира из Бразилии Мария Клара Пачеко. В этом году она одержала победу на всех трех этапах Гран-при — в Риме, Муджу и Париже.
В составе сборной Казахстана выступят Батырхан Толеугали (-80 кг), Темирлан Тлеулес (-58 кг), Мария Севостьянова (-57 кг) и Рита Бакишева (-49 кг). В текущем сезоне Севостьянова завоевала бронзовую награду на этапе в Париже. На этапе в Муджу бронзовую медаль также выиграла Айдана Кумартаева.
Соревновательная программа стартует 27 ноября состязаниями по пара таеквондо. Ожидается, что в них примут участие около 70 спортсменов. Они поборются в спортивном классе K44 в десяти весовых категориях за медали и важные рейтинговые очки для отбора на Паралимпиаду в Лос-Анджелесе.
В соревнованиях по пара таеквондо от Казахстана среди мужчин примут участие Нышанбек Актилеуов (-58 кг), Айбек Жумангали (-63 кг), Динмухаммед Аскар (-70 кг) и Нурлан Домбаев (-80 кг). Среди женщин выступят Милана Красавцева (-52 кг), Камиля Досмалова (-57 кг) и Марьям Салимгереева (-65 кг).
Расписание соревнований:
27 ноября. Финал Гран-при по пара таеквондо
09:00 — начало поединков.
На этот день запланирована церемония открытия.
28 ноября. Первый день финала Гран-при по таеквондо
Мужчины: -68 кг, -80 кг.
Женщины: -49 кг, -57 кг, +67 кг.
09:00–13:00 — предварительные раунды и четвертьфинал;
15:00–16:00 — полуфинал;
16:00–19:00 — финал.
29 ноября. Второй день финала Гран-при по таеквондо
Мужчины: -58 кг, +80 кг.
Женщины: -67 кг.
09:00–12:00 — предварительные раунды и четвертьфинал;
13:00–14:00 — полуфинал;
14:00–16:00 — финал.