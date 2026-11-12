«Читающая нация»: участники марафона прочитали более 1,1 млн книг за 59 дней

Первый в истории Казахстана масштабный республиканский марафон по чтению книг «Читающая нация» преодолел рубеж в миллион книг. За 59 дней участники прочитали 1 102 560 книг и написали 1 102 560 отзывов. Это в среднем более 18 тысяч книг ежедневно, и за каждой из них стоит личное мнение читателя, передает официальный сайт столичного акимата.

Участники не просто читают книги, но и делятся полученными впечатлениями. Они опубликовали в социальных сетях 64 177 видеоотзывов, а обсуждения книг находят отклик у их друзей, коллег и подписчиков. В общей сложности участники набрали 260 млн баллов.

Марафон объединяет людей разного возраста и самых разных профессий. Это школьники и студенты, педагоги и государственные служащие, интеллектуалы и целые семьи. Если раньше чтение считалось личным делом каждого, то теперь оно становится общим делом всей страны.

Этап прочтения 15 книг в рамках марафона продлится до 9 марта 2027 года — впереди еще 117 дней. После читательского этапа участников ждут тесты и интеллектуальные квизы. По итогам испытаний на республиканском уровне будут определены 10 читателей года.