«Закон и порядок»: профилактическую встречу с иностранными студентами провели в Астане

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева прошла разъяснительная встреча с иностранными студентами, передает официальный сайт акимата Астаны.

Профилактическая встреча с иностранными студентами была направлена на укрепление правовой культуры и повышение осведомленности о действующем законодательстве Республики Казахстан. Мероприятие прошло в рамках реализации общереспубликанского принципа «Закон и порядок», призванного обеспечить безопасность и правопорядок в молодежной среде.

Перед обучающимися выступили приглашенные эксперты: прокурор управления прокуратуры города Астаны Данияр Оразбаев и инспектор полковой службы Департамента полиции города Астаны Асылбек Жубат. Представители правоохранительных органов подробно разъяснили студентам основные нормы казахстанского законодательства, правила пребывания иностранных граждан на территории страны, а также ответственность за различные правонарушения.

Особое внимание в ходе беседы было уделено профилактике непреднамеренных нарушений закона, адаптации иностранных учащихся к новой правовой и культурной среде, а также формированию у молодежи активной гражданской позиции. Студенты смогли задать экспертам интересующие их вопросы и получить компетентные ответы, касающиеся их повседневной жизни и учебы в столице.

Подобные встречи играют ключевую роль в успешной интеграции иностранных студентов в академическую и социальную жизнь Казахстана. Открытый диалог с представителями прокуратуры и полиции помогает не только предотвратить возможные правонарушения, но и формирует у молодежи уважение к закону, создавая безопасную и комфортную среду для учебы и личностного роста.

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