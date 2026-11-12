Рейды по пожарной безопасности в отопительный сезон продолжаются в жилом секторе столицы

Сотрудники столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям провели профилактический рейд в дачном обществе «Черемушки», расположенном в районе Есиль. Мероприятие направлено на предупреждение пожаров в жилом секторе в отопительный период, передает официальный сайт акимата Астаны.

В ходе обхода специалисты разъяснили жителям требования пожарной безопасности, правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также рассказали о мерах профилактики отравления угарным газом.

«Основными причинами пожаров становятся нарушения правил эксплуатации печного отопления. Совместно с другими службами мы проводим профилактические мероприятия во всех шести районах города. Работа ведется ежедневно. В первую очередь мы охватили социально уязвимые слои населения. В городе насчитывается 695 домов данной категории, все они уже охвачены профилактическими обходами. Сейчас продолжаем повторные рейды в жилом секторе. Во время профилактических обходов мы проверяем состояние печного отопления, выявляем нарушения при эксплуатации печей, а также обращаем внимание на состояние электропроводки. Если обнаруживаем нарушения, рекомендуем жителям устранить их и предупреждаем о возможных последствиях. При выявлении серьезных нарушений возвращаемся повторно, чтобы проверить, устранены ли они»,- отметил старший инженер УГПК ДЧС Астаны капитан гражданской защиты Жалгасбек Маратов.

Специалисты также напоминают жильцам о необходимости соблюдать правила безопасной эксплуатации печей. Перед началом отопительного сезона важно проверять печи и дымоходы, своевременно очищать их от сажи, устранять трещины и другие повреждения. Кроме того, нельзя хранить возле отопительных приборов горючие материалы. Особую опасность представляет сушка дров и других предметов вблизи раскаленной печи.

Отдельное внимание уделяется установке датчиков угарного газа. Такие устройства позволяют своевременно обнаружить опасную концентрацию газа и предупредить жильцов звуковым сигналом. Это особенно важно в ночное время, когда человек может не заметить утечку и получить отравление во сне.

Профилактические мероприятия в столице будут продолжаться до 20 апреля 2027 года.