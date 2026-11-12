«Читающая нация»: в Астане прошел круглый стол «Каныш Сатпаев и образованная нация»

В Астане в рамках проекта «Читающая нация» был организован круглый стол на тему «Каныш Сатпаев и образованная нация». Цель встречи — пробудить у студентов интерес к чтению, сформировать культуру чтения и широко популяризировать идею образованной нации через пропаганду научного и духовного наследия академика Каныша Сатпаева, передает официальный сайт столичного акимата.

В ходе заседания обсуждались цели и значение проекта «Читающая нация», реализуемого по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также вопросы развития культуры чтения и популяризации национального литературного наследия.

Организатор и модератор мероприятия, ассоциированный профессор кафедры «Казахского и русского языков» филиала Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева в городе Астане Канагат Алтайбекова отметила: «Книга — величайшее сокровище человечества. Несмотря на стремительное развитие технологий, в наше время книга занимает огромное место. Это наша духовная пища, золотой мост между прошлым и настоящим. Эта идея нашего Президента Касым-Жомарта Токаева — не просто культурная инициатива, а важный вопрос интеллектуальной и духовной безопасности страны».

Директор Института энергетики и машиностроения имени А. Буркитбаева Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева, кандидат технических наук, профессор Касым Елемесов акцентировал внимание на важности чтения печатных книг, несмотря на развитие техники, появление искусственного интеллекта и возможность читать с телефона.

«Лично я читаю книги всю свою жизнь. И видел от этого только пользу, никакого вреда. Из стен нашего научного храма — университета Сатпаева — вышло немало писателей. В первую очередь следует назвать Ильяса Есенберлина. Вы знаете, что он написал трилогию «Кочевники», ставшую классикой казахской литературы. По мотивам этого произведения был снят и фильм. Я сам перечитывал эту книгу 4–5 раз и при каждом прочтении открывал для себя что-то новое. Среди писателей, окончивших наш университет, можно также отметить выдающегося поэта Ирана Гайыпа. Я считаю, что наши студенты обязательно должны читать таких авторов. По утверждению ученых, польза от чтения книги, которую держишь в руках, огромна. Конечно, существуют аудиокниги. Однако установлено, что при прослушивании книги на слух в мозге остается лишь 10 процентов услышанного. Книга никогда не утратит своей ценности», — сказал Касым Елемесов.

Руководитель проектного офиса «Читающая нация» по городу Астане Жаксыбай Боранбаев в первую очередь остановился на заслугах Каныша Сатпаева перед страной. Он рассказал о важности получения образования, чтения книг и труда, а также раскрыл главный посыл человечеству романа американского писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» — одного из произведений, рекомендованных в рамках марафона «Чтение книг».

На мероприятии студенты астанинского филиала Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева выступили с докладами о жизни и научном наследии Каныша Сатпаева. Участники обменялись мнениями по темам «Каныш Сатпаев и образованная нация», «Наследие Сатпаева и вопросы образованного поколения», «Каныш и научный фронт», «Одна книга — тысяча мыслей». Между гостями, преподавателями и студентами состоялся открытый обмен мнениями, в ходе которого обсуждался вклад чтения в личностное и профессиональное развитие, а также в формирование научного мировоззрения. Участники озвучили свои предложения по новым инициативам, направленным на популяризацию чтения среди молодежи.