В Астане подготовили первых тренеров для гидов по международной методике

В столице впервые организовали курс подготовки национальных тренеров по международной методике Всемирной федерации ассоциаций туристских гидов (WFTGA - World Federation of Tourist Guide Associations). Проект реализован Центром развития туризма «Astana Tourism», став важным шагом в развитии профессионального туристского сообщества столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Участниками программы стали 12 опытных гидов, экскурсоводов Астаны, прошедших конкурсный отбор. Основными требованиями были наличие высшего образования, опыт работы не менее двух лет и владение английским языком.

Обучение проходило в течение двух недель под руководством международного тренера WFTGA из Великобритании Виолы Льюис. Программа включала теоретические и практические занятия, направленные на освоение международных стандартов подготовки гидов, развитие профессиональных компетенций и методик преподавания.

Главной целью курса стало формирование в Астане собственного пула национальных тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение новых гидов и программы повышения квалификации при профильных ассоциациях в соответствии со стандартами WFTGA.

Организаторы отмечают, что гид, экскурсовод - это не только проводник по достопримечательностям, но и представитель города, который знакомит гостей с его историей, культурой и современным развитием. От профессионализма гида во многом зависит впечатление туриста о городе и желание вернуться сюда вновь.

Проведение первого курса подготовки национальных тренеров WFTGA заложило основу для дальнейшего внедрения международных стандартов обучения в Астане, повышения качества экскурсионного обслуживания и последовательного развития туристской отрасли.