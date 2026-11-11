«Жас өрен»: в Астане юные кюйши исполнили известные казахские кюи

В Астане состоялся отчётный концерт ансамбля домбристов «Жас өрен». На вечере 26 юных артистов исполнили известные казахские кюи и продемонстрировали свои достижения за год. Воспитанники ансамбля регулярно занимают призовые места на городских, республиканских и международных конкурсах, передает официальный сайт акимата столицы.

Директор детской музыкальной школы № 2 имени Розы Баглановой Жалгас Кудайбергенулы отметил успехи юных дарований и подчеркнул, что в формировании у них уважения к национальному искусству велика заслуга педагогов.

«Сегодня я рад видеть, на каком высоком уровне выступают наши талантливые дети. В этом огромная заслуга учителей, которые дают им знания и приобщают к национальному искусству. Выражаю благодарность всем педагогам, организовавшим этот концерт и популяризирующим национальные кюи. Если мы будем воспитывать детей через искусство, в будущем они станут квалифицированными специалистами. Станут ли они музыкантами и домбристами или выберут другую профессию — не столь важно. Главное, чтобы они познали национальное искусство и гордились тем, что сделали домбру своим спутником. Радует, что в детях сформировалось уважение к таким национальным ценностям», — сказал он.

Руководитель ансамбля, преподаватель класса домбры Карлыга Ниханбаева рассказала об истории становления и достижениях «Жас өрен».

«Я создала ансамбль домбристов «Жас өрен» в 2013 году. С 2018 года на базе школы № 70 открылся филиал детской музыкальной школы № 2 имени Розы Баглановой, и ансамбль продолжил свою работу здесь. В настоящее время ансамбль домбристов «Жас өрен» участвует в городских, республиканских и международных конкурсах и завоёвывает Гран-при», — отметила Карлыга Ниханбаева.

Концерт показал важность популяризации национального искусства и повышения интереса подрастающего поколения к домбре. Благодаря таким творческим встречам оттачивается мастерство юных исполнителей, а также укрепляется преемственность казахского наследия кюев и домбровой традиции.