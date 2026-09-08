В Астане проходят рейды по обеспечению безопасности подростков в ночное время

В Алматинском районе столицы в рамках акции «Zhastarmen» и принципа «Закон и порядок» проходят профилактические рейды, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних в вечернее и ночное время. В мероприятиях принимают участие сотрудники районного Управления полиции, представители акимата и волонтеры центра «Астана жастары», передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель мероприятия — обеспечение безопасности подростков, профилактика правонарушений, а также повышение ответственности родителей в вопросах воспитания и контроля за детьми.

В ходе рейдов мобильные группы обходят компьютерные клубы, игровые площадки, кинорумы и бары на территории района «Алматы». Кроме того, профилактическая работа проводится на улицах, в парках и скверах.

По словам главного специалиста отдела социальной сферы аппарата акима Алматинского района города Астаны Аиды Мендибавой, такие рейды позволяют обеспечить безопасность детей и усилить разъяснительную работу среди родителей.

«Наша главная цель — обеспечение безопасности детей, в том числе подростков. Также важно повышать ответственность родителей в отношении несовершеннолетних детей. В ходе рейдов мы разъясняем подросткам требования безопасности, а также проводим профилактическую работу с родителями», — рассказала Аида Мендибаева.

По её словам, подобные мероприятия проводятся регулярно, в ходе которых с подростками и их родителями проводится правовая и профилактическая разъяснительная работа.

Старший инспектор по организации деятельности участковых инспекторов полиции ОП №6 города Астаны, подполковник полиции Еркегали Расул отметил, что профилактическая работа направлена на предупреждение правонарушений среди подростков.

«Очень важно, чтобы несовершеннолетние в ночное время находились в безопасной среде. В этом направлении сотрудники полиции совместно с родителями, администрацией школ, представителями прокуратуры и акимата на постоянной основе проводят разъяснительную работу», — сказал он.

Профилактическая работа продолжится и в школах. Для учащихся 7–11 классов будут проведены разъяснительные встречи по соблюдению требований безопасности в ночное время, недопущению правонарушений и сохранению взаимного уважения.

По словам участкового инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции Алматинского района Данары Тлеген, в рамках акции «Безопасность детей в ночном городе» охватываются развлекательные заведения, компьютерные клубы, кинорумы, парки и скверы.

«Цель акции — обеспечение безопасности несовершеннолетних в ночное время, профилактика правонарушений и повышение ответственности родителей. Кроме того, мы проводим профилактическую работу с подростками и разъяснительную — с родителями», — рассказала Данара Тлеген.

По её словам, после 22:00 сотрудники полиции обходят кинорумы и ночные компьютерные клубы, а после 23:00 проводят профилактическую работу на улицах, в парках и скверах.

Сотрудник организации «Астана жастары» по направлению профилактики правонарушений Акбота Алмаскызы остановилась на важности открытых взаимоотношений между родителями и детьми.

«На мой взгляд, самое главное — это открыто разговаривать с ребенком. Родитель должен обращать внимание на то, где и с кем находится его ребенок, и выстраивать с ним доверительные отношения», — отметила она.

Волонтеры «Астана жастары» совместно с сотрудниками полиции принимают активное участие в проведении разъяснительной и профилактической работы с подростками.

Такие совместные мероприятия направлены на обеспечение безопасности детей, повышение правовой грамотности родителей и подростков, а также на предотвращение правонарушений.

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