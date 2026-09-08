В Астане стремительно развивается туризм: с начала года город посетили сотни тысяч человек

В Астане растет число прибывающих туристов, а туристический потенциал столицы продолжает укрепляться. За первые три месяца 2026 года город посетили 352 тысячи туристов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 68 тысяч составили иностранные гости, при этом важным фактором привлечения туристов в город становятся крупные международные и деловые мероприятия, передает официальный сайт акимата столицы.

По итогам первого квартала 2026 года объем услуг, оказанных гостиницами и отелями, увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для удобства гостей города установлено 129 пешеходных указателей и 93 информационных пилона с QR-кодами, перенаправляющими на официальный туристический сайт-портал Visit Astana, где можно получить необходимую информацию о столице, ее достопримечательностях и туристических объектах. Также работают 2 туристско-информационных киоска и 5 терминалов Taxi Point.

Для самостоятельного знакомства с городом курсирует 1 экскурсионный автобус Red Bus, оснащенный аудиогидами на 8 языках. Сейчас в столице насчитывается более 100 объектов, доступных для посещения туристами. А экскурсии для гостей города проводят более 140 профессиональных гидов.

Особое внимание уделяется развитию доступного туризма. В Астане разработано 5 инклюзивных туристических маршрутов. В прошлом году столица стала первым членом Европейской сети доступного туризма (ENAT) среди стран СНГ.

Ежегодно наблюдается стабильный рост количества деловых и событийных мероприятий. По итогам 7 месяцев 2026 года количество проведенных мероприятий увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 7 месяцев 2025 года было проведено 858 мероприятий, тогда как за 7 месяцев 2026 года этот показатель достиг 957).

В этом году в столице был проведен ряд крупных международных мероприятий. Турнир PGL Astana 2026 посетили около 25 тысяч человек, а онлайн-аудитория турнира превысила 50 миллионов зрителей.

Мероприятие Comic Con Astana 2026 посетили около 76 тысяч человек, из которых порядка 12 тысяч составили туристы.

Вместе с тем активно развивается направление делового и событийного туризма. Выставку Automechanika Astana посетили более 15 тысяч человек, в ней приняли участие представители более чем 45 стран. А в международной книжной выставке Eurasian Book Fair приняли участие представители 15 государств.