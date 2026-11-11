В Астане к 35-летию Независимости празднично оформили торговые центры

В Астане к 35-летию Независимости Казахстана начали празднично оформлять не только улицы и здания, но и популярные торговые центры. К подготовке присоединились MEGA Silk Way и «Сарыарка», передаёт официальный сайт столичного акимата.

На LED-экранах торговых центров транслируют тематические видеоролики, посвящённые 35-летию Независимости Казахстана. Праздничное оформление стало частью городского пространства, напоминая жителям и гостям столицы о приближающейся знаменательной дате.

Столица постепенно преображается к знаменательной дате. Уже 16 декабря Казахстан отметит 35-летие своей Независимости.