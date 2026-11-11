Мясная ярмарка выходного дня «Соғым-FEST»состоится в Астане

В эти выходные, 14 и 15 ноября в Астане состоится очередная мясная ярмарка «Соғым-FEST». Жители и гости столицы смогут приобрести свежую мясную продукцию напрямую у отечественных сельхозпроизводителей по доступным ценам, передает официальный сайт городского акимата.

В проекте участвуют фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Павлодарской и других областей Казахстана. Цены на мясо начинаются от 3 300 тенге за килограмм.

Ярмарка будет проходить еженедельно по выходным дням до конца текущего года на трёх площадках столицы:

ТЦ «Keruen Joly» — шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» — шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ «Jurt» — улица Бейбарыс Султан, 3.

График работы на 14 и 15 ноября - с 09:00 до 19:00.

До мест проведения ярмарки можно добраться на общественном транспорте:

до ТЦ «Keruen Joly» и ТЦ «Ет Әлемі»: № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307 и 317.

до ТЦ «Jurt»: № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67 и 73.

Напомним, по итогам первых двух дней работы ярмарки 7-8 ноября реализовано порядка 150 тонн мясной продукции. Всего в рамках проекта планируется реализовать более 1 000 тонн мясной продукции.

Проведение ярмарки направлено на поддержку отечественных сельхозпроизводителей, развитие прямых каналов сбыта и обеспечение жителей столицы качественной продовольственной продукцией по доступным ценам.