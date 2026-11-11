Проект «Отбасы өнегесі», популяризирующий семейные ценности, стартовал в Астане

В Астане вниманию зрителей представлен медиапроект «Отбасы өнегесі», направленный на популяризацию семейных ценностей и поднимающий вопросы воспитания детей, ответственности родителей, взаимоотношений между супругами и профилактики бытового насилия. Если первые выпуски проекта всего за десять дней набрали более 3 миллионов просмотров, то сейчас этот показатель приблизился к 8–9 миллионам, передает официальный сайт акимата столицы.

«У запуска этого проекта есть свои причины. Сегодня мы часто говорим об укреплении института семьи, сохранении национальных ценностей, воспитании детей и ответственности родителей. Однако на каком языке и в каком формате мы доносим эти вопросы до общества? Доходят ли наши слова до сердца родителей в каждой семье? Именно эти вопросы возникали чаще всего.

Кроме того, мы как члены комиссии в ходе повседневной работы сталкиваемся с различными семейными проблемами. Мы замечаем, что в основе таких явлений, как недопонимание в семье, разводы, бытовое насилие, трудности в воспитании детей, ослабление связи между поколениями, лежат неумение членов семьи прислушиваться друг к другу, нежелание понять, отсутствие чувства ответственности и другие причины. Поэтому мы решили не просто бороться с последствиями проблем, а создать открытую и содержательную площадку для обсуждения вопросов, способствующую их предупреждению», — говорит заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны, внештатный советник акима города по вопросам гендерного равенства Назгуль Макжан.

По её словам, цель проекта — не только пропаганда семейных ценностей, но и открытое обсуждение актуальных проблем общества, а также влияние на взгляды людей через реальные истории.

Также спикер отметила, что медиапроект будет развиваться по 9 направлениям.

В частности, в рубрике «Үйден үйренгенім» речь пойдёт о воспитании в семье, жизненных уроках и примере, передающемся из поколения в поколение.

В направлении «Екеуара» будут широко обсуждаться уважение между супругами, доверие, ответственность, культура диалога и вопросы прочности брака.

В рубрике «Бала жүрегі» рассматриваются психологическое и эмоциональное состояние ребёнка, связь между родителями и детьми, а также становление его как личности.

«Әке сөзі» посвящается ответственному отцовству, роли отца в воспитании детей и его обязанностям в семье.

«Ана әлемі» охватывает роль матери в обществе и семье, личностное развитие женщины, а также баланс между семьёй и профессиональной жизнью.

В направлении «Дәстүрдің мәні» обсуждаются значение и воспитательная ценность национальных обычаев и традиций.

Рубрика «Үш ұрпақ» популяризирует преемственность между бабушками и дедушками, родителями и детьми, уважение к старшим и почитание младших.

В направлении «Сыннан бірге» будут представлены реальные истории семей, столкнувшихся с различными жизненными испытаниями, в том числе опыт родителей, воспитывающих особенных детей.

А в рубрике «Қауіпсіз отбасы» поднимаются вопросы профилактики бытового насилия, защиты прав женщин и детей, психологической безопасности и уважения личных границ.

По словам руководителя проекта, медиапроект «Отбасы өнегесі» уже успел опубликовать первые выпуски. В числе первых гостей — Заслуженный деятель РК, певица Светлана Айтбаева, Заслуженный деятель РК, магистр искусствоведческих наук Арайлым Рахым и семейный психолог, основатель «Академии семьи» Ержан Мырзабаев.

«Мы ставим целью приглашать на эту площадку не только известных личностей, но и экспертов, а также простых жителей столицы, которые могут поделиться своим опытом и принести пользу другим своими поучительными историями. Наш принцип чёткий: один гость, одна искренняя беседа и одна важная мысль, которая останется в сердце зрителя», — говорит Назгуль Макжан.

По её словам, это одна из первых в стране системных идеологических и просветительских работ, основанных на ценностях, которая реализуется по инициативе консультативно-совещательного органа при акимате.