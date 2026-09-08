Городской чемпионат по боксу среди молодежи стартовал в Астане

В столичном спортивном комплексе «Аспан» состоялось торжественное открытие чемпионата города по боксу среди молодежи 2009–2010 годов рождения, передает официальный сайт акимата Астаны.

Турнир официально открыл осенний спортивный сезон для молодых боксеров столицы.

Первенство будет проходить с 8 по 11 сентября. Участие в нем принимают около 80 лучших молодых спортсменов столицы. Каждому из них предстоит пройти серию бескомпромиссных поединков, чтобы определить сильнейших в своих весовых категориях.

Главная цель турнира — не только выявить чемпионов города, но и сформировать сборную команду. По итогам четырех дней соревнований тренерский штаб отберет наиболее перспективных боксеров, которые получат право представлять Астану на предстоящем чемпионате Республики Казахстан среди молодежи, а также на крупных региональных соревнованиях среди юниоров.