В Астане пройдёт чемпионат страны по боксу среди юниоров

В Астане с 15 по 22 ноября будет проходить чемпионат Республики Казахстан по боксу среди молодёжи 2009–2010 годов рождения. В первенстве страны примут участие спортсмены из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей республики, передает официальный сайт акимата столицы.

Соревнования будут организованы в столичном Национальном теннисном центре «Beeline Arena». 15 ноября состоится мандатная комиссия чемпионата, а 16 ноября боксёры выйдут на ринг.

Торжественная церемония открытия чемпионата запланирована на 12:00.

На чемпионате боксёры определят сильнейших в 10 весовых категориях — 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг.

Честь Астаны на чемпионате Казахстана будет защищать 31 боксёр. В их числе есть спортсмены, добившиеся высоких результатов на международных соревнованиях.

В частности, столицу представят победитель юношеского чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан) Сабыржан Сагым (90 кг), чемпион юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн) Досжан Жумакан (65 кг) и бронзовый призёр этих же соревнований Санжар Матасов (75 кг).

По итогам первенства страны в каждой весовой категории будут определены победители и призёры.