Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике состоится в Астане

С 14 по 23 ноября в Астане состоится лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжёлой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин, передает официальный сайт столичного акимата.

Республиканские соревнования пройдут в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan».

В чемпионате примут участие порядка 200 спортсменов в составе 20 команд в возрасте от 13 лет и старше.

Мужчины выступят в восьми весовых категориях: 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 и свыше 110 кг. Женщины также разыграют медали в восьми категориях: 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86 и свыше 86 кг.

В числе участников ожидаются представители столичной школы тяжёлой атлетики, в том числе Едыге Емберды, Ансар Турсынбек, Шынар Емберды, Нурадил Темирбек и Ахмет Болат.

14 ноября запланирован приезд команд, 15 ноября состоятся мандатная комиссия и заседание судейской коллегии.

Торжественная церемония открытия турнира состоится в 13:00 часов 17 ноября.

Соревновательные выступления будут проходить с 16 по 22 ноября.