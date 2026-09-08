«Закон и порядок»: профилактические лекции продолжаются в столичных школах и колледжах

В рамках принципа «Закон и порядок» в школах и колледжах Астаны со 2 по 16 сентября проводятся профилактические лекции, передает официальный сайт столичного акимата.

Лекции организуют по инициативе столичной прокуратуры совместно с акиматом города. Охват составляет около 100 тысяч учащихся 8–11 классов и студентов колледжей.

Межведомственные мобильные группы с участием сотрудников прокуратуры, Департамента полиции, ДЭР, органов образования и психологов рассказывают о правовой ответственности, профилактике насилия и буллинга, предупреждении подростковых конфликтов, наркоправонарушений и вовлечения в схемы «легкого заработка».

Отдельное внимание уделяется безопасности в интернете и профилактике кибербуллинга. В рамках этой работы учащимся также демонстрируют тематический сериал «Тоғыз тағдыр», поднимающий важные вопросы правонарушений и их последствий.

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