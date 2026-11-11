Учения «Қыс-2026»: в Астане проверили готовность служб и техники к зимнему периоду

В столице провели республиканские командно-штабные учения «Қыс-2026», направленные на проверку готовности городских служб к работе в экстремальных условиях зимнего периода, передает официальный сайт столичного акимата.

В масштабных учениях приняли участие аварийно-спасательные подразделения, коммунальные службы и ключевые организации столицы, отвечающие за безопасность и жизнеобеспечение жителей.

Первый этап был посвящен штабной работе и оперативно-тактическому планированию. Руководители служб гражданской защиты представили доклады о готовности сил и средств, детализировали алгоритмы реагирования при ЧС и уточнили порядок межведомственного взаимодействия в случаях резкого ухудшения погоды.

Практическая часть мероприятия прошла с участием заместителя акима Астаны Ерсина Отебаева. В рамках учений состоялся масштабный строевой смотр личного состава и специальной техники. Инспекционную проверку прошла аварийно-спасательная, специальная и коммунальная техника, а также специализированное оборудование, предназначенное для расчистки дорог, проведения спасательных операций и ликвидации аварий в морозный период.

Основной акцент учений был сделан на отработке сценариев, наиболее характерных для зимы в Астане. Организаторы и участники уделили особое внимание оперативной реакции на возможные снежные заносы, сильные метели, экстремальные морозы и заторы на трассах из-за ограничения движения.

Республиканские учения «Қыс-2026» подтвердили слаженность всех ведомств столицы и их высокую готовность к своевременному реагированию на зимние форс-мажоры.