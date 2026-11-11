В Астане пройдёт чемпионат Казахстана по конкуру
В Астане 13–15 ноября в конноспортивном комплексе «Аргымак» пройдёт чемпионат Республики Казахстан по преодолению препятствий (конкуру), передает официальный сайт акимата столицы.
Первенство страны будет организовано в крытом манеже в соответствии с правилами, утверждёнными Федерацией конного спорта Республики Казахстан.
Команды прибудут 12 ноября. Программа соревнований выглядит следующим образом:
13 ноября
16:00 – ветеринарная инспекция и техническое совещание.
14 ноября
10:00 – торжественная церемония открытия;
10:30 – маршрут № 1, группа «А» (130 см);
12:00 – маршрут № 2, группа «В» (120 см).
15 ноября
10:00 – маршрут № 1, группа «А» (140 см);
12:00 – маршрут № 2, группа «В» (130 см);
16:00 – церемония награждения победителей и призёров.
В чемпионате в группе «А» примут участие лошади старше 7 лет и всадники старше 16 лет, а в группе «В» — лошади старше 6 лет и всадники старше 14 лет.
Организаторами соревнований выступают Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, акимат города Астаны и Федерация конного спорта Республики Казахстан.