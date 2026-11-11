В Астане пройдёт чемпионат Казахстана по конкуру

В Астане 13–15 ноября в конноспортивном комплексе «Аргымак» пройдёт чемпионат Республики Казахстан по преодолению препятствий (конкуру), передает официальный сайт акимата столицы.

Первенство страны будет организовано в крытом манеже в соответствии с правилами, утверждёнными Федерацией конного спорта Республики Казахстан.

Команды прибудут 12 ноября. Программа соревнований выглядит следующим образом:

13 ноября

16:00 – ветеринарная инспекция и техническое совещание.

14 ноября

10:00 – торжественная церемония открытия;

10:30 – маршрут № 1, группа «А» (130 см);

12:00 – маршрут № 2, группа «В» (120 см).

15 ноября

10:00 – маршрут № 1, группа «А» (140 см);

12:00 – маршрут № 2, группа «В» (130 см);

16:00 – церемония награждения победителей и призёров.

В чемпионате в группе «А» примут участие лошади старше 7 лет и всадники старше 16 лет, а в группе «В» — лошади старше 6 лет и всадники старше 14 лет.

Организаторами соревнований выступают Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, акимат города Астаны и Федерация конного спорта Республики Казахстан.