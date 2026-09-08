Труд тех, кто ежедневно вносит вклад в чистоту и порядок на улицах столицы, не всегда заметен с первого взгляда. Они выходят на работу на рассвете и, несмотря на неблагоприятные погодные условия, отвечают за чистоту на закрепленной за ними территории. Одна из них — Марал Кульпеисова. С 2012 года она трудится дорожным рабочим на участке санитарной очистки района Сарайшык ТОО «Астана Тазалык». За 14 лет своей ответственностью, трудолюбием и преданностью делу она заслужила уважение коллег. В честь Дня труда Марал Кульпеисова поделилась мыслями о своем трудовом пути, особенностях профессии, повседневной работе, встречающихся трудностях и роли человека труда в обществе, передает официальный сайт акимата Астаны.

Дорожный рабочий рассказала о том, как пришла в эту сферу, и вспомнила начало своего трудового пути. По её словам, до предприятия «Астана Тазалык» она работала в организации «Астана Зеленстрой».

«До того как прийти сюда, я работала на предприятии «Астана Зеленстрой». Позже устроилась в «Астана Тазалык». Моей целью было закрепиться здесь и трудиться долгие годы», — говорит Марал Кульпеисова.

Она отмечает, что для того, чтобы 14 лет проработать в одной сфере, человеку в первую очередь необходимы терпение и сила воли. По её мнению, в любых ситуациях важно сохранять спокойствие и не терять человечность.

По словам Марал Кульпеисовой, её рабочий день начинается в 6 часов утра. На работу она ходит из дома пешком.

«К 6 часам утра я выхожу на работу. Иду из дома пешком, на дорогу уходит примерно 45–50 минут. Придя на работу, мы расписываемся в журнале. У нас есть приложение Klockster, мы отмечаемся в нём. Старший мастер дает задание. За каждым рабочим закрепляется определенная улица. Мы отвечаем за эту территорию. Сначала собираем мусор, а затем подметаем улицу», — рассказывает дорожный рабочий.

В этой работе есть и свои трудности. Прежде всего на деятельность сотрудников коммунальных служб влияют неблагоприятные погодные условия. Трудиться на улице в лютые зимние морозы, летний зной и дождливые дни непросто.

«Конечно, трудности бывают. Особенно нелегко работать зимой в сильный мороз, летом в жару или в дождливые дни. Но поскольку это наша работа, мы со всем справляемся. Улицы должны быть чистыми», — говорит она.

Ежедневно убирая улицы, ей доводится слышать слова благодарности от жителей. Для Марал Кульпеисовой даже простая благодарность имеет огромное значение, ведь признание труда дает ей новые силы.

«Да, жители часто благодарят. Нам очень приятно. Мы радуемся, когда наш труд ценят. Благодарность людей дает нам силы», — делится мыслями Марал Кульпеисова.

Она также призывает молодежь не стыдиться простых рабочих профессий.

«Быть простым рабочим — в этом нет ничего зазорного, стыдиться не нужно. Ведь мы тоже вносим большой вклад в рост и процветание нашего города. Каждый труд имеет свое значение. Сама я, работая здесь, научилась быть сильной и выносливой. Какие бы трудности ни возникали, нужно трудиться не опуская рук», — говорит она.

Жизнь Марал Кульпеисовой вне работы также неразрывно связана с семьей и близкими. У неё есть дети и восемь внуков.

«У меня есть дети, восемь внуков. Двое старших детей живут далеко, у них свои семьи. Мы с младшим сыном снимаем комнату в общежитии. Муж умер в 2012 году», — подытожила Марал Кульпеисова.