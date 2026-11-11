Форум по обеспечению безопасности детей с участием полиции и педагогов прошел в Астане

В Астане состоялся форум по вопросам профилактики наркоправонарушений среди несовершеннолетних с участием психологов и специалистов по воспитательной работе всех школ столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Мероприятие было организовано столичным Департаментом полиции совместно с Управлением образования города.

С начала года столичная полиция на системной основе проводит профилактическую работу в образовательных учреждениях: организует встречи с учащимися, лекции, открытые диалоги и разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков. При этом особое значение имеет не только работа непосредственно с детьми, но и взаимодействие со взрослыми, которые ежедневно находятся рядом с ними.

Участники форума обсудили текущую ситуацию с подростковой преступностью, рассмотрели конкретные факты наркоправонарушений с участием несовершеннолетних, зарегистрированные с начала года, и проанализировали обстоятельства, которые способствуют вовлечению подростков в противоправную деятельность.

Особое внимание уделили раннему распознаванию тревожных признаков, изменениям в поведении учащихся и своевременному реагированию со стороны педагогов и школьных психологов. Участникам разъяснили, как выстраивать профилактическую работу, на что обращать внимание и каким образом предупреждать возможные риски.

Отдельным направлением обсуждения стало взаимодействие с родителями. Подчёркнута необходимость активнее использовать родительские собрания, классные и общешкольные чаты для распространения достоверной информации о наркоугрозах, разъяснения возможных последствий и своевременного информирования семей. Важно, чтобы родители не оставались в стороне, умели распознавать тревожные изменения и знали, куда обращаться за помощью.

Форум прошёл в формате открытого профессионального диалога. Представители школ обменялись мнениями и предложениями о том, как усилить профилактическую работу, наладить постоянную обратную связь с родителями и обеспечить взаимодействие с полицией.

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