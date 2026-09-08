От дворов до парков: как преображается район Есиль в Астане

Район Есиль продолжает развиваться и меняться. Здесь благоустраивают дворы, обновляют улицы и общественные пространства, восстанавливают элементы городской инфраструктуры и активно озеленяют территорию. Работы идут в разных частях района и направлены прежде всего на создание комфортной городской среды для жителей, передает официальный сайт акимата Астаны.

На сегодня в районе Есиль насчитывается порядка 400 дворов, большая часть которых уже благоустроена. В прошлом году комплексные работы по благоустройству были проведены в 12 дворах. В текущем году в рамках проекта «Бюджет народного участия» комплексные работы провели еще на 5 дворовых территориях.

Особое внимание уделяется обращениям жителей, поступающим через платформу iKOMEK 109. По итогам прошлого года в 53 дворах были выполнены ремонтно-восстановительные работы. В рамках данных мероприятий заменены 103 малые архитектурные формы, проведен ремонт на 19 футбольных площадках.

В текущем году проведены работы по благоустройству улично-дорожной сети по улице Сауран.

Вместе с тем, на территории района выполняются ремонтно-восстановительные работы. Проводится восстановление гранитных и мраморных плит, брусчатого покрытия, покраска металлических конструкций, стен и скамеек, установка бордюров, штукатурные работы, а также ремонт пешеходных тротуаров и других элементов городской инфраструктуры.

Ежедневно обеспечивается содержание и обслуживание зеленого фонда района, включающего более 220 тысяч деревьев, около 500 тысяч кустарников, 65 тысяч квадратных метров цветников, 5 млн квадратных метров газонов и более 117 тысяч погонных метров живой изгороди.

В текущем году на территории района высажено более 40 тысяч зеленых насаждений.

Комплексная посадка зеленых насаждений проведена вдоль следующих улиц района: Керей-Жанибек хандар, Улы Дала, Кабанбай батыра и др.

Работы также выполнены в парках и скверах, среди которых парк ЕХРО, сквер КТЖ, мечеть Аль Фараби и другие.

Комплексная работа по благоустройству, озеленению, санитарному содержанию и развитию городской инфраструктуры будет продолжена и в дальнейшем. Главная цель — создание комфортной, безопасной и современной городской среды для жителей района Есиль.

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.