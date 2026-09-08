В столичном Дворце мира и согласия 20 сентября завершает свою работу международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance», посвященная жизни и научным изысканиям выдающегося мыслителя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, передает официальный сайт акимата столицы.

На выставке можно увидеть более 40 полноразмерных моделей механизмов, привезенных из музеев Рима и Флоренции и воссозданных на основе чертежей и записей Леонардо да Винчи из его знаменитых «Винчианских кодексов».

В числе экспонатов представлены летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и другие устройства, идеи которых на несколько веков опередили свою эпоху и впоследствии легли в основу современных технологий.

Экспозиция выставки занимает площадь около 3 тысяч квадратных метров и разделена на несколько тематических зон: воздух, вода, земля и огонь. Также на выставке представлены репродукции знаменитых художественных полотен ученого, LED-туннель, цифровые проекции и голографические инсталляции.

До завершения выставки осталось менее двух недель.

Выставка проходит во Дворце мира и согласия по адресу: проспект Тәуелсіздік, 57. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, без выходных.

Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата города Астаны. Организатор — компания «Астана Концерт».

Билеты можно приобрести в кассе Дворца мира и согласия, а также на сайте Ticketon.kz.