В Астане студентам рассказали о семейных отношениях

В Астане в преддверии Дня семьи для студентов прошел интерактивный тренинг. На встрече, организованной в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева, молодежи разъяснили важность взаимного уважения, доверия, личных границ и ответственности в будущей семье, передает официальный сайт акимата столицы.

В мероприятии приняли участие представители Республиканского совета матерей, психолог Серикгуль Сали, преподаватели и студенты университета.

Лауреат Международной литературной премии «Алаш», советник председателя Республиканского совета матерей Камал Альпеисова остановилась на роли семьи и воспитания в жизни человека.

«Главная цель матерей — счастье их сыновей и дочерей. И когда в будущем пути мужчины и женщины соединяются, матери желают, чтобы этот путь был долгим, счастливым и светлым. А это зависит от многих факторов: от мудрости как юноши, так и девушки, от их жизненного опыта, умозаключений и умения извлекать уроки», — сказала она.

Также она подчеркнула важность извлечения уроков из жизненного опыта и ценность воспитания, полученного от семьи и учителей. По её словам, сформированные ценности напрямую влияют на будущий выбор и жизненный путь человека.

В свою очередь, психолог Серикгуль Сали остановилась на проблемах, часто встречающихся в отношениях среди молодежи, и разъяснила важность взаимного уважения, открытого диалога и понимания личного выбора в семейной жизни.

«Мы никогда не создаем семью с мыслью изменить человека. После создания семьи мы должны не пытаться переделать друг друга, а вместе развиваться и вместе расти. Важно совместно развиваться, совместно расти и сообща реализовывать свой потенциал», — отметила психолог.

В ходе тренинга обсуждалось негативное влияние на отношения таких факторов, как сокрытие финансовых вопросов, ложь, вмешательство в личные решения партнера и измена. В то же время честность, открытое общение, взаимная поддержка, ответственность и уважение личных границ были названы основой здоровых семейных отношений.

Студенты приняли активное участие во встрече и задали интересующие их вопросы. Интерактивный формат позволил молодежи обсудить важные вопросы, касающиеся будущей семейной жизни, и выразить свои взгляды на различные жизненные ситуации.