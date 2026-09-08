Участок улицы Ондирис временно закроют в Астане

В столице по улице Ондирис ведутся работы по устройству асфальтового покрытия под весовые датчики, передает официальный сайт акимата Астаны.

Протяженность участка составляет 200 метров.

В связи с проведением вышеуказанных работ с 8 по 11 сентября текущего года будет полное перекрытие движения на данном участке.

При этом работы будут проводиться в ночное время с 20:00 часов вечера до 8:00 часов утра.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.