Школьник из Астаны прочитал 800 книг и написал 100 стихотворений

Ученик 11 класса столичной школы-гимназии №83 им. Ы. Алтансарина Батыр Балтабеков за три года прочитал более 800 книг, познакомился с произведениями казахских и зарубежных классиков, а теперь сам пробует себя в литературном творчестве. Чтение школьник называет своим любимым занятием, передает официальный сайт акимата Астаны.

Среди любимых авторов Батыра - Мухтар Ауэзов, Абай и Мукагали Макатаев. Читает он на двух языках — казахском и русском, поэтому его литературный кругозор не ограничивается произведениями отечественных писателей.

Любовь к чтению школьник старается передавать и своим друзьям. Он не просто советует им книги, а сначала интересуется их предпочтениями, узнает, какие темы и жанры им близки, и уже исходя из этого подбирает произведения. По его мнению, важно помочь человеку найти ту самую книгу, которая пробудит интерес.

Большую роль в формировании читательской привычки сыграла семья. Дома Батыр нередко обсуждает прочитанное с бабушкой, которая тоже увлекается литературой и многие произведения успела прочесть задолго до внука.

После окончания школы он хочет изучать историю и стать учителем.

К республиканскому марафону «Кітап оқитын ұлт» Батыр тоже присоединился. Несмотря на подготовку к выпускным экзаменам, он старается находить время для участия в проекте. За время марафона уже прочитал пять-шесть книг и опубликовал отзывы о них. В школе увлечение Батырa поддерживают одноклассники и учителя. Его классный руководитель Нұрбек Шалғынбай, который работает с учеником с восьмого класса, отмечает его необычайную любознательность и широкий литературный интерес.

«Батыр увлекается произведениями самых разных жанров: от небольших статей и стихотворений до объемных романов. У него очень высокая познавательная активность. Он часто участвует в литературных конкурсах и творческих состязаниях, занимает призовые места. Сам пишет стихи - собственных стихотворений у него уже около ста», – рассказывает педагог.

По словам классного руководителя, Батыр не ограничивается самим текстом: интересуется творческими взглядами авторов, спрашивает о других их произведениях, а после прочтения возвращается к учителю с вопросами и рассуждениями о том, что его заинтересовало.

Хорошо школьника знают и в библиотеке. По словам библиотекаря школы-гимназии №83 Асии Абильдиной, Батыр приходит сюда еще с четвертого класса. За это время его читательский формуляр пришлось сменить уже во второй раз.

«Это один из самых активных и читающих наших посетителей. Он постоянно берет книги, причем в основном художественную литературу и классику. Особенно любит произведения Мукагали Макатаева. У него действительно читающая семья, и это, конечно, тоже влияет на интерес ребенка к литературе», – говорит Асия Абильдина.

Библиотекарь отмечает, что сегодня школьники выбирают разные жанры: многих привлекают психология и фэнтези, но находятся и те, кто самостоятельно открывает для себя классическую литературу.

«История Батырa – хороший пример того, как увлечение одной книгой может перерасти в настоящую потребность узнавать новое, думать, сопереживать героям и формировать собственное мнение.

Думаю, 800 книг – это, пожалуй, только начало его большого читательского пути, - добавила библиотекарь Асия Абильдина.