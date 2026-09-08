Молодежный турнир по Counter-Strike 2 пройдет в Астане

В Астане состоится молодежный киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, организованный Департаментом полиции города в рамках профилактики наркоправонарушений, передает официальный столичного акимата.

В турнире примут участие молодежные команды столицы, а также команды, сформированные из медийных лиц и сотрудников Департамента полиции города.

Мероприятие проводится в поддержку инициативы «Астана - город без наркотиков» и направлено на популяризацию современных и актуальных форматов досуга, командного взаимодействия и ответственного отношения к своему будущему.

Турнир станет площадкой для общения, новых знакомств и командного соперничества, объединяя участников вокруг общей идеи - выбора безопасного и позитивного образа жизни.

Проведение подобных мероприятий позволяет выстраивать открытый диалог с молодежью и использовать современные форматы взаимодействия для профилактики наркоправонарушений.

Киберспорт, спорт, творчество и другие востребованные направления досуга помогают молодежи реализовывать свой потенциал, развивать командные навыки и проводить свободное время с пользой.

Турнир пройдёт 13 сентября в GameClub по улице К. Аманжолова , 22 А. Регистрация и команд начнется в 9:00 утра.