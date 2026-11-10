Финал Евразийской лиги Кубка мира FEI по конкуру пройдет в Астане

С 18 по 22 ноября в Астане состоится финал Евразийской лиги Кубка мира Международной федерации конного спорта (FEI) по конкуру – FEI Jumping World Cup™ Eurasian League Final CSI-W Astana 2026. Международный турнир пройдёт в крытом манеже конноспортивного комплекса «Аргымак» и соберёт ведущих всадников Евразийской лиги, передает официальный сайт столичного акимата.

В соревнованиях примут участие спортсмены, показавшие высокие результаты в общем рейтинге Евразийской лиги Кубка мира FEI. На турнире выступят 40 лучших всадников по итогам рейтинга.

Кроме того, Евразийская ассоциация конного спорта (EEA) может предоставить дополнительные приглашения иностранным спортсменам. Принимающую страну смогут представить до 10 казахстанских всадников. Общая квота турнира составляет 60 участников.

Приглашения направлены национальным федерациям 11 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Ирана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, России и Туркменистана.

Проведение финала Евразийской лиги в Астане станет важным событием для развития конного спорта в Казахстане. Турнир предоставит отечественным всадникам возможность выступить на международном уровне, обменяться опытом с зарубежными спортсменами и продемонстрировать своё мастерство.

Международные соревнования также будут способствовать популяризации конного спорта и укреплению статуса Астаны как площадки для проведения крупных спортивных мероприятий.

Вход на международный турнир для всех желающих бесплатный. К месту проведения соревнований - конноспортивному комплексу «Аргымак» - курсируют городские автобусы № 18, 37, 303 и 323.