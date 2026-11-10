Дроны выявляют нарушения на строительных площадках Астаны

Прокуратура Астаны расширяет сферу применения современных технологий в целях защиты прав граждан и обеспечения законности. Одной из таких мер является использование беспилотных летательных аппаратов (дронов), которые позволяют выявлять правонарушения на строительных объектах, а также в труднодоступных зонах. Подробную информацию о ходе этой работы на брифинге в Службе коммуникаций столицы предоставил прокурор отдела по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры района Нура города Астаны Ансат Сайлаубек, передает официальный сайт столичного акимата.

По его словам, проведение воздушного мониторинга позволяет оценивать ситуацию, своевременно выявлять нарушения и фиксировать их без непосредственного посещения проверяемого объекта. Работа в данном направлении ведётся в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

«Прокуратура района Нура совместно с инспекцией труда проводит мониторинг соблюдения требований безопасности и охраны труда на строительных площадках.

Особый приоритет отдаётся работам, выполняемым на высоте.

В ходе рейдов были выявлены факты отсутствия средств индивидуальной защиты, ограждений в опасных зонах, а также выполнение высотных работ с нарушением требований безопасности. К примеру, факты нарушения требований безопасности труда были зафиксированы на одном из строительных объектов в районе Жагалау», – отметил спикер.

По его словам, по состоянию на начало ноября в столице выявлено более 30 фактов нарушения требований безопасности и охраны труда. По установленным фактам собираются видеоматериалы, которые вместе с объяснениями ответственных лиц направляются в инспекцию труда для принятия соответствующих мер.

«Прокуратура совместно со специалистами Управления архитектуры, ТОО «Астанагенплан» и Управления государственного архитектурно-строительного контроля проводит мониторинг строительных объектов. Воздушная съёмка позволяет точно определить территории, на которых ведутся строительные работы. После этого специалисты проверяют документы на земельный участок, проектную документацию, заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. По всем выявленным нарушениям вносятся акты прокурорского надзора и принимаются меры по их устранению. Особый контроль усилен за объектами, которые продолжают строительные работы, несмотря на требования об их приостановке», — говорит прокурор.

Ансат Сайлаубек в своём докладе также отметил, что дроны позволяют выявлять факты незаконной добычи грунта как в дневное, так и в ночное время. С помощью воздушного наблюдения можно фиксировать земляные работы, действия экскаваторов, а также процессы погрузки и транспортировки грунта на грузовых автомобилях.

«Прокуратура города Астаны продолжит работу по применению современных технологий в направлении защиты прав и законных интересов граждан, а также обеспечения законности на территории города. Прокуратура призывает жителей и гостей столицы не оставаться равнодушными к фактам правонарушений. При выявлении таких случаев можно сообщить в прокуратуру города Астаны, указав место и время происшествия, а также прикрепив фото- и видеоматериалы. В случаях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью людей, необходимо немедленно звонить по номеру 102. Своевременно предоставленная гражданами информация способствует пресечению правонарушений и предотвращению тяжких последствий», — заключил прокурор.