В рамках реализации концепции «Закон и порядок» в столичной школе-лицее №8 среди учащихся провели профилактическое мероприятие, посвящённое соблюдению правил дорожного движения и культуры поведения в общественном транспорте, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие организовали КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования детей» акимата города Астаны совместно с ТОО «City Transportation Systems». Участие в нём приняли около 250 учащихся 8-9 классов.

Специалисты CTS рассказали школьникам о правилах дорожной безопасности, необходимости соблюдать предписания сигнала светофора, быть внимательными при переходе улиц и ответственно вести себя в общественных местах. Отдельное внимание уделили правилам поведения в автобусах и оплате проезда, в том числе использованию транспортных карт для детей.

«Сегодня вместе со специалистами CTS мы провели для школьников разъяснительную встречу в рамках концепции «Закон и порядок». Поговорили о правилах дорожного движения, поведении в общественном транспорте и оплате проезда. Важно, чтобы дети понимали: соблюдение этих правил — прежде всего вопрос их собственной безопасности и ответственности перед окружающими», — рассказала заместитель директора школы-лицея №8 по воспитательной работе Динара Бортанова.

Сами школьники также отметили практическую значимость встречи.

«Нам рассказали о том, как правильно вести себя на дороге, почему важно смотреть на светофор и по сторонам при переходе улицы. Также объяснили правила оплаты проезда в автобусе, рассказали о транспортных картах для детей от 6 до 18 лет и о том, как ими пользоваться. Я думаю, что такие мероприятия очень важны для школьников. Мы каждый день ходим по улицам и ездим на автобусах, поэтому должны знать эти правила и соблюдать их. Это пригодится нам не только сейчас, но и в дальнейшей жизни», — отметила ученица Инжу Мурат.

Подобные профилактические мероприятия направлены на формирование у подрастающего поколения культуры безопасного поведения и личной ответственности. В период с октября по декабрь такие встречи планируется провести в 18 школах Астаны.

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