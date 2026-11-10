Столичные каратисты завоевали семь медалей на чемпионате страны

В Астане прошёл чемпионат Республики Казахстан по каратэ (WKF) среди взрослых. В первенстве страны приняли участие около 150 спортсменов из 15 регионов республики, которые определили сильнейших в индивидуальных и командных соревнованиях, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе соревнований, длившихся три дня, столичные спортсмены продемонстрировали высокие результаты и завоевали в общей сложности семь медалей. Из них одна — золотая и шесть — бронзовых.

Выступавшая в весовой категории до 55 кг астанчанка Николь Ценгель оказалась сильнее своих соперниц и стала чемпионкой Казахстана.

Кроме того, в индивидуальных соревнованиях бронзовые медали завоевали Перизат Алдаберген (до 55 кг), Акылбек Амзе (до 60 кг), Кирилл Москвичев (до 67 кг) и Жаннур Абдрахман (до 68 кг).

Столичные спортсмены вошли в число призёров и в командных соревнованиях. В мужском командном кумитэ сборная Астаны в составе Акылбека Амзе, Адията Ержана, Кирилла Москвичева, Максима Москвичева, Бекарыса Ныгметбека, Ернура Ергалиева и Алинура Жумартова заняла третье место.

А в женском командном кумитэ Николь Ценгель, Перизат Алдаберген, Аяулым Ушкемпирова, Малика Абжанова и Жаннур Абдрахман принесли в копилку столицы ещё одну бронзовую медаль.

Таким образом, спортсмены города Астаны завершили чемпионат Казахстана с одной золотой и шестью бронзовыми медалями.