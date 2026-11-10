«Безопасный дом»: полиция проверила безопасность более 26 тысяч домов в Астане

В Астане за последний месяц прошло республиканское профилактическое мероприятие «Безопасный дом». Его основная цель – предупреждение правонарушений в жилом секторе, обеспечение безопасности граждан, выявление проблемных адресов и укрепление взаимодействия полиции с населением. Подробную информацию о работе в данном направлении на брифинге в Службе коммуникаций столицы предоставил начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции Астаны Марат Омирбаев, передает официальный сайт акимата города.

По его словам, в рамках мероприятия сотрудники полиции провели обходы и проверки многоэтажных жилых домов, общежитий, арендуемых квартир и заброшенных объектов. В общей сложности было охвачено более 26 тысяч объектов жилого сектора.

По результатам проведённой работы:

проверено 20 тысяч квартир и более 2 тысяч частных жилых домов;

выявлено 887 объектов арендного жилья;

отработано более 1 000 проблемных адресов;

проведено 400 встреч с населением;

выявлено 586 заброшенных объектов;

в государственные органы направлено 806 рекомендаций и информационных сообщений.

Кроме того, особое внимание было уделено профилактике бытовых и имущественных преступлений, проверке лиц, состоящих на профилактическом учёте и ранее судимых, а также пресечению правонарушений в общественных местах.

В ходе мероприятия приоритет также отдавался укреплению взаимодействия с населением. В подъездах жилых домов и в общих чатах были размещены QR-коды. С их помощью жители могут направлять предложения по улучшению безопасности дворов и жилых зон, а также сообщать о правонарушениях и проблемных участках.

«Данное профилактическое мероприятие позволило укрепить связь сотрудников полиции с населением, выявить проблемные адреса и системно решать вопросы безопасности в жилом секторе.

Департамент полиции призывает жителей столицы соблюдать общественный порядок и не оставаться равнодушными к вопросам безопасности. По проблемным ситуациям во дворах и жилых домах граждане могут обращаться к своим участковым инспекторам полиции. Их актуальные контактные данные и номера телефонов указаны на информационных листах, размещённых в домовых чатах.

Создание безопасной среды — это общая задача. Только совместная работа жителей и полиции позволит обеспечить общественный порядок и безопасность во дворах и жилых домах», — отметил Марат Омирбаев.