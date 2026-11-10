Столичная пара спортсменка завоевала серебро Кубка мира по бочча

В бразильском городе Сан-Паулу проходит Кубок мира по бочча, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены из 24 стран. В составе национальной сборной Казахстана успешно выступила представительница Астаны Итиана Шингисханова, завоевав серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях, передает официальный сайт акимата Астаны.

Столичная пара спортсменка выступила в классе BC2 и по итогам соревнований поднялась на вторую ступень пьедестала.

Всего Казахстан на международном турнире представляют три спортсмена: Куаныш Аскарбеков (класс BC1, область Жетісу), Итиана Шингисханова (класс BC2, Астана) и Азамат Аманша (класс BC2, Мангистауская область).

По итогам индивидуальных соревнований сборная Казахстана завоевала две медали. Куаныш Аскарбеков стал обладателем исторической золотой награды, а Итиана Шингисханова пополнила медальную копилку страны серебром.

В настоящее время казахстанские пара спортсмены продолжают выступление в командных соревнованиях, где соперничают с представителями ещё восьми стран.