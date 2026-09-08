Встречи, челленджи, беседы: как в Астане проходит Неделя семьи

В столице началась Неделя, приуроченная ко Дню семьи, которая одновременно проходит во всех регионах страны, передает официальный сайт столичного акимата.

С 7 по 13 сентября жители смогут принять участие в различных информационных, просветительских и общественных инициативах, объединённых общей темой — ценностью и благополучием семьи. О планируемых мероприятиях на брифинге в столичной Службе коммуникаций рассказала заместитель председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Назгуль Макжан.

По словам спикера, каждый день тематической недели посвящён отдельному направлению:

7 сентября — преемственности поколений и связи традиций с современностью;

8 сентября — осознанному созданию семьи;

9 сентября — об ответственном родительстве;

10 сентября — здоровью и безопасности детей;

11 сентября — семье как пространству заботы и поддержки;

12 сентября — взаимопомощи в трудных жизненных ситуациях;

13 сентября — совместному времени родителей и детей.

«В столице запланирован ряд мероприятий: встречи и открытые диалоги о семейных традициях, здоровых отношениях, семейном бюджете, ответственном родительстве и способах преодоления кризисных ситуаций.

Отдельный акцент сделан на молодёжи, а именно как строить отношения на доверии и уважении, вместе принимать решения, справляться с бытовыми и финансовыми вопросами и сохранять личные границы.

В программе недели особое место займут встречи и открытые форматы, посвящённые реальным вопросам семейной жизни. Участники обсудят здоровые отношения, семейный бюджет, ответственное родительство и способы справляться с кризисными ситуациями. Также состоятся мероприятия «Күміс кереге, Алтын шаңырақ», встречи с родителями в детских садах и разговор «Отбасы дағдарысты басынан кешіруде» о поддержке семьи в непростой период», - перечислила Назгуль Макжан.

В социальных сетях неделю дополнят инициативы «Телефонсыз уақыт», «Отбасындағы шынайы оқиға» и «7 күн — 7 пайдалы кеңес», которые помогут обратить внимание на общение с близкими, семейные истории и простые советы для укрепления отношений.

Организаторы призывают семьи отложить телефоны, собраться вместе, поговорить с близкими и уделить друг другу время.

Кроме того, в социальных сетях стартовал общенациональный челлендж #Otbasym2026 «Один день из жизни нашей семьи», к которому приглашают присоединиться жителей Астаны и поделиться семейными моментами.

При этом внимание к семье важно сохранять не только в рамках недели, но и каждый день, укрепляя культуру взаимопонимания, поддержки и ответственности, напомнила спикер.

«Важно, чтобы в трудной ситуации каждая семья знала, куда обратиться и где получить необходимую помощь. День семьи даёт возможность остановиться в повседневной суете, уделить больше внимания близким и задуматься о том, что делает отношения по настоящему крепкими.

Доверие, уважение, забота и умение слышать друг друга создают тёплую атмосферу в доме. Пусть дети растут в любви и безопасности, а старшее поколение всегда окружает внимание и забота», - заключила спикер.