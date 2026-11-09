В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независимости

В Астане началась подготовка к празднованию 35-летия Независимости Республики Казахстан. В преддверии государственной даты на зданиях и LED-экранах столицы появилось тематическое праздничное оформление, передает официальный сайт столичного акимата.

Праздничные изображения, посвящённые Независимости страны, разместили на 3D LED-экране, колесе обозрения, фасаде здания АО «НК «Қазақстан темір жолы» и других объектах города.

Тематическое оформление подчёркивает значимость исторической даты и создаёт праздничную атмосферу в столице.

Напомним, 16 декабря Казахстан отмечает День Независимости. В 2026 году исполняется 35 лет со дня провозглашения независимости Республики Казахстан.