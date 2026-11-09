«Экономь воду — сохрани будущее!»: в столичной школе прошел экологический час

В столичной школе-лицее №37 имени С. Мауленова в рамках инициативы «Экономь воду — сохрани будущее!» был организован масштабный экологический час «Водный след: ответственный выбор каждого человека». Мероприятие прошло в формате общешкольного образовательного маршрута и открытого диалога с учащимися, передает официальный сайт акимата города.

Главная цель мероприятия — формирование у подрастающего поколения культуры бережного отношения к водным ресурсам, повышение экологической ответственности детей и молодежи, а также создание площадки для прямого обмена мнениями учащихся с представителями государственного сектора и международного сообщества.

Экологический час был построен на принципе «знание – исследование – действие – диалог» и показал, что важны не только крупные инфраструктурные решения, но и ежедневные привычки, а также личная ответственность каждого человека.

Модератором выступила директор школы-лицея №37 имени С. Мауленова Гульжан Толеу. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Казахстане Кристин Хонеггер, вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Жандос Салимов и другие. Кроме того, посол Швейцарии Кристин Хонеггер выступила с докладом на тему «Водный след, ответственное потребление, экологическая культура» и поделилась опытом Швейцарии. Учащиеся задали почетным гостям вопросы о водосбережении, экологии, молодежных инициативах и озвучили актуальные идеи. Своим мнением также поделилась директор школы-лицея №37 имени С. Мауленова Гульжан Толеу.

«Для нас большая честь, что в нашей школе организована столь важная экологическая встреча. Прошел экологический час на тему «Водный след: ответственный выбор каждого человека». В рамках мероприятия мы обменялись мнениями об эффективном использовании водных ресурсов, современных методах экономии воды и нашей общей ответственности перед природой.

Экономия воды считается одним из добрых дел, совершенных ради светлого будущего подрастающего поколения», — отметила директор школы.