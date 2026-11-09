Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей перед зимой

В Астане в связи с ожидаемым ухудшением погоды полиция призвала автомобилистов своевременно заменить летние шины на зимние.

За использование летней резины в зимний период предусмотрена административная ответственность по статье 590 КоАПРК в виде штрафа от 21 625 до 86 500 тенге, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Департамент полиции.

Согласно требованиям законодательства РК, с 1 декабря по 28 февраля эксплуатация легковых автомобилей и лёгких грузовиков без зимних шин запрещена. Зимняя резина должна быть установлена на всех колёсах.

В полиции подчеркнули, что в Астане похолодание и гололёд нередко наступают раньше календарной зимы, поэтому водителям рекомендуют не откладывать замену шин до декабря.

Кроме того, Департамент полиции города Астаны призывает проверить техническое состояние транспорта, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных условий и избегать резких манёвров.

Напоминаем, что своевременная подготовка автомобиля к зиме поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на дорогах.

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