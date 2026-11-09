«Закон и порядок»: Quiz по общественной безопасности провели среди столичных студентов

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» и концепции «Астана – город без наркотиков!» в столичном университете имени Л.Н. Гумилёва состоялся интеллектуальный Quiz с участием студентов, передает официальный сайт столичного акимата.

В ходе игры студенты соревновались в знаниях, логике и эрудиции, отвечая на вопросы и выполняя интеллектуальные задания. Подобный формат позволяет не только проверить кругозор участников, но и в доступной, интерактивной форме привлечь внимание молодёжи к актуальным вопросам общественной безопасности, профилактики наркоправонарушений и формирования ответственного отношения к собственному будущему.

Столичные полицейские на постоянной основе принимают участие в профилактической работе, взаимодействуют с образовательными учреждениями и молодёжью, разъясняют правовые последствия незаконного оборота наркотиков и призывают делать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни.

Интеллектуальные соревнования становятся эффективной площадкой для открытого диалога, обмена мнениями и укрепления правовой культуры среди студентов.

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