Какие необычные зимние локации появятся в Астане

Зимой Астана вновь превратится в большую площадку для активного отдыха. В разных районах столицы будут работать катки, ледовые горки и пространства для зимних развлечений, передает официальный сайт столичного акимата.

Одной из интересных зимних локаций станет набережная реки Есиль. В районе «Сарыарка» здесь планируют оборудовать катки, в том числе возле Дворца школьников. Кроме того, в районе появятся 13 ледовых горок. Зимние развлечения будут доступны в парке «Коктал», сквере «Окжетпес» и других общественных пространствах.

Одной из самых необычных зимних локаций столицы станет Astana Winter Park - масштабный линейный каток, который появится в районе «Есиль», рядом с комплексом Abu Dhabi Plaza.

Его протяжённость составит 1,4 километра, а общая площадь ледового покрытия - около 6 тысяч квадратных метров. В отличие от привычных катков, здесь можно будет не просто кататься по кругу, а совершать настоящие прогулки по длинной ледовой дорожке.

Для комфортного отдыха посетителей предусмотрены тёплые павильоны, прокат коньков, семейные зоны отдыха и декоративная подсветка. Благодаря специальной системе поддержания льда каток сможет работать даже в периоды потепления.

В районе «Сарайшык» одной из зимних локаций станет площадь «Қазақ елі», где планируется обустроить каток. Еще две ледовые площадки появятся на улице Жургенова и в Президентском парке.

Ещё одной интересной зимней локацией столицы станет Triathlon Ice Park в районе «Алматы». В Триатлон-парке обустраивают современный каток площадью 1 200 квадратных метров, где жители и гости Астаны смогут активно проводить время даже при относительно тёплой погоде.

Благодаря специальному холодильному оборудованию и технологии поддержания льда площадка сможет функционировать независимо от небольших колебаний температуры.

Для посетителей предусмотрены прокат коньков, тёплая зона отдыха, горячие напитки и питание. Особую атмосферу создаст декоративная подсветка, которая сделает каток привлекательным местом для вечерних прогулок и семейного отдыха.

Кроме того, в районе «Алматы» зимние площадки планируется обустроить в локации «Кувшин», а также в парках «Жерұйық» и «Жастар».

В районе «Байқоңыр» катки готовят в парке «Ататюрк» и возле Дворца «Жастар». Кроме того, ледовые горки планируют оборудовать в девяти локациях, включая жилые массивы Өндіріс, Кирпичный, Казгородок и дачный массив Қоянды.

Еще одна площадка для любителей зимнего отдыха появится в районе «Нұра». Каток планируют обустроить возле стадиона «Астана Арена».

В столице продолжается подготовка общественных пространств к зимнему сезону. Перечисленные катки и горки — лишь часть площадок, которые планируется обустроить для жителей и гостей Астаны. В районах города также ведется работа по подготовке других мест для зимнего досуга.

Заливка катков с естественным льдом начнется после установления устойчивой морозной погоды. Информация о дополнительных локациях и сроках их открытия будет сообщаться по мере готовности площадок.

Таким образом, зимний отдых в столице не ограничится несколькими центральными площадками: возможности для активного досуга планируется создавать и в жилых массивах, чтобы жители разных районов могли проводить время на свежем воздухе недалеко от дома.