Столичные боксёры завоевали четыре медали на чемпионате Казахстана
В Таразе завершился чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин и женщин. По итогам соревнований представители Астаны завоевали четыре награды — одну золотую и три бронзовые, передает официальный сайт столичного акимата.
Чемпионат проходил в спортивном комплексе «Тараз Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова. В турнире приняли участие 369 спортсменов в составе 20 команд из различных регионов страны. Сильнейших определяли в 20 весовых категориях.
Столицу на республиканском первенстве представляли 26 боксёров, среди которых 16 мужчин и 10 женщин.
Главного успеха в составе столичной команды добился Темирлан Мукатаев, выступавший в весовой категории до 85 кг. В финальном поединке он одержал победу над представителем Алматы Султанбеком Айбарулы и завоевал золотую медаль, став чемпионом Казахстана.
Ещё три награды в копилку столичной сборной принесли бронзовые призёры. Среди женщин в весовой категории до 60 кг на третью ступень пьедестала поднялась Римма Волосенко. В мужских соревнованиях бронзовые медали завоевали Тимур Нурсеитов в весовой категории до 85 кг и Ильяс Жандау в категории до 90 кг.
Таким образом, по итогам чемпионата Казахстана сборная Астаны завоевала четыре медали.