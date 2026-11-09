Мужчина повредил дверь лифта в столичной многоэтажке и попал под арест

Сотрудники столичной полиции уделяют особое внимание выявлению и пресечению фактов порчи общественного имущества, обеспечивая защиту инфраструктуры и сохранность городского пространства.

Стражи порядка нашли и привлекли к ответственности очередного нарушителя, передает официальный сайт акимата Астаны.

Полицейские установили факт повреждения лифта в одном из жилых домов по проспекту Бауыржана Момышулы.

В ночное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил удары ногами по двери лифта, повредив имущество общего пользования.

По фактам появления в общественном месте в состоянии опьянения, нарушения тишины и мелкого хулиганства в отношении него приняты предусмотренные законом меры. По решению суда мужчине назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 5 суток. Кроме того, с нарушителя будет взыскан причинённый материальный ущерб.

Полиция напоминает, что лифты, подъезды, детские площадки и другие объекты жилой инфраструктуры являются общим имуществом, сохранность которого зависит от ответственного отношения каждого. Умышленная порча чужого имущества не может оставаться без правовой оценки. Подобные действия влекут установленную законом ответственность. Бережное отношение к общественному пространству – это не просто правило поведения, а показатель культуры и уважения к окружающим.

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