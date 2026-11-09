В Астане прошел чемпионат страны по конкуру среди подростков и юниоров
В столичном конноспортивном комплексе «Аргымак» прошел чемпионат Республики Казахстан по конкуру среди детей, подростков и юниоров. В соревнованиях приняли участие лучшие молодые всадники страны, передает официальный сайт акимата Астаны.
В ходе двухдневных соревнований всадники из разных регионов страны состязались в трех категориях: «Дети» — 100–110 см (12–14 лет), «Подростки» — 110–120 см (15–18 лет) и «Юниоры» — 120–130 см (16–21 год).
Главный судья соревнований — Ирина Кнорр (МК1*). В состав гранд-жюри вошли Валерий Стародубов и Алуа Ишеева. За разработку маршрутов отвечала курс-дизайнер Тамила Ерканат.
По словам старшего тренера национальной сборной команды по конкуру Дирекции развития спорта Азамата Хасенова, этот чемпионат является основным отборочным этапом года для молодых спортсменов. Главная цель соревнований — не только определить победителей, но и сформировать будущий резерв национальной сборной.
«Этот чемпионат — главный отбор года. Наша цель — не просто определить победителя, но и увидеть резерв будущей национальной сборной. Сложные маршруты от 100 до 130 см подготовила курс-дизайнер Тамила Ерканат, это станет настоящим испытанием для детей. Молодёжь, проявившая себя на этих соревнованиях, завтра выйдет на большие арены», — сказал Азамат Хасенов.
По итогам двух дней соревнований определились победители и призеры в каждой возрастной категории.
Категория «Дети»:
1-е место — Амина Есей (Cherry);
2-е место — Аделина Кошумбаева (Альхатал);
3-е место — Газиза Абилдинова (Спектор-Сайгон).
Категория «Подростки»:
1-е место — Хадия Советхан (Таскара);
2-е место — Малика Серик (Победа);
3-е место — Эстелла Бабаян (Таймаз).
Категория «Юниоры»:
1-е место — Бекжан Байжанулы (King Diamond);
2-е место — Ислам Исламов (Несме);
3-е место — Софи Кожевникова (Hiana Blue).
Стоит отметить, что основная цель чемпионата — развитие конного спорта, повышение мастерства членов национальной сборной и выявление перспективных молодых спортсменов.