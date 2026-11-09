В Астане прошел чемпионат страны по конкуру среди подростков и юниоров

В столичном конноспортивном комплексе «Аргымак» прошел чемпионат Республики Казахстан по конкуру среди детей, подростков и юниоров. В соревнованиях приняли участие лучшие молодые всадники страны, передает официальный сайт акимата Астаны.

В ходе двухдневных соревнований всадники из разных регионов страны состязались в трех категориях: «Дети» — 100–110 см (12–14 лет), «Подростки» — 110–120 см (15–18 лет) и «Юниоры» — 120–130 см (16–21 год).

Главный судья соревнований — Ирина Кнорр (МК1*). В состав гранд-жюри вошли Валерий Стародубов и Алуа Ишеева. За разработку маршрутов отвечала курс-дизайнер Тамила Ерканат.

По словам старшего тренера национальной сборной команды по конкуру Дирекции развития спорта Азамата Хасенова, этот чемпионат является основным отборочным этапом года для молодых спортсменов. Главная цель соревнований — не только определить победителей, но и сформировать будущий резерв национальной сборной.

«Этот чемпионат — главный отбор года. Наша цель — не просто определить победителя, но и увидеть резерв будущей национальной сборной. Сложные маршруты от 100 до 130 см подготовила курс-дизайнер Тамила Ерканат, это станет настоящим испытанием для детей. Молодёжь, проявившая себя на этих соревнованиях, завтра выйдет на большие арены», — сказал Азамат Хасенов.

По итогам двух дней соревнований определились победители и призеры в каждой возрастной категории.

Категория «Дети»:

1-е место — Амина Есей (Cherry);

2-е место — Аделина Кошумбаева (Альхатал);

3-е место — Газиза Абилдинова (Спектор-Сайгон).

Категория «Подростки»:

1-е место — Хадия Советхан (Таскара);

2-е место — Малика Серик (Победа);

3-е место — Эстелла Бабаян (Таймаз).

Категория «Юниоры»:

1-е место — Бекжан Байжанулы (King Diamond);

2-е место — Ислам Исламов (Несме);

3-е место — Софи Кожевникова (Hiana Blue).

Стоит отметить, что основная цель чемпионата — развитие конного спорта, повышение мастерства членов национальной сборной и выявление перспективных молодых спортсменов.