Более 100 новых производств планируют открыть в Астане

В Астане растут объемы промышленного производства, открываются новые предприятия и реализуются крупные инвестиционные проекты. За девять месяцев 2026 года столичные предприятия произвели продукции на 3,1 трлн тенге, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает официальный сайт акимата города.

Основную долю промышленности столицы занимает обрабатывающий сектор - 94,9%. Ведущими направлениями остаются металлургия, машиностроение, производство строительных материалов и продуктов питания.

Одной из крупнейших промышленных площадок столицы является Индустриальный парк № 1. Здесь реализуются 145 проектов. Из них 103 предприятия уже работают, еще 42 находятся на стадии реализации. Более 30 производств создаются с участием иностранных инвестиций.

На предприятиях специальных экономических зон столицы уже создано свыше 7 тысяч постоянных рабочих мест. В рамках новых проектов планируется трудоустроить еще порядка 2,5 тысячи человек.

Вместе с тем в Астане продолжается реализация проекта Индустриального парка № 2. До 2029 года здесь планируется разместить более 100 производств. Ожидается создание свыше 8 тысяч новых рабочих мест.

Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. В столице уже реализованы три проекта малых промышленных зон. Для предпринимателей создано более 20 тысяч квадратных метров производственных и складских помещений.

Кроме того, в жилом массиве «Өндіріс» района «Байқоңыр» планируется создание Аграрно-индустриальной зоны площадью 87,8 гектара. Здесь предполагается реализовать более 20 проектов пищевой промышленности.

Развитие новых промышленных площадок позволит Астане увеличить объемы производства, привлечь дополнительные инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест.