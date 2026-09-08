«Отбасы күні»: Астанада «OTBASY DUATHLON – 2026» іс-шарасы өтеді
Астанада «Отбасы күні» мерекесіне арналған «Таза Қазақстан» акциясы аясында өтетін «OTBASY DUATHLON – 2026» отбасылық дуэт-спорты өтеді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Іс-шара 13 қыркүйек күні сағат 09:00-де Триатлон саябағында өтеді. Оған тіркелу 8 қыркүйек күні басталады.
Тіркелуді қабылдау уақыты: сағат 08:30-дан бастап - 20:00-ге дейін,
Отбасылардың тіркелуі балалардың жас ерекшеліктеріне қарай өтеді:
8-9 жас: +7 747 054 5900 WhatsApp нөмірі – Дарын Ізтілеуов;
10-11 жас: + 7 701 408 8393 WhatsApp нөмірі – Гүлжан Әбілқасымова;
12-13 жас: + 7 775 778 9725 WhatsApp нөмірі – Гүлнәр Базарханова.
Қатысушылар лимиті: 150 отбасы (450 адам)
Жалпы қашықтық: 4,200 км
Әкесі: 2,0 км – (жүгіру);
Анасы: 2,0 км – (веложарыс);
Баласы: 200 м – (жүгіру).
Қатысу тегін.