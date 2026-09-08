За год 12 книг: астанинские школьники превращают чтение книг в привычку

В Астане в школе-лицее №98 организовано специальное мероприятие, посвященное чтению книг, передает официальный сайт столичного акимата.

Главная цель мероприятия — формирование культуры чтения среди подрастающего поколения и воспитание интеллектуального поколения. В результате планируется взрастить плеяду патриотичной молодежи, которая будет служить своей нации.

В ходе круглого стола учащимся разъяснили пользу культуры чтения для человечества, и каждый из них определил наиболее подходящий для себя жанр.

Своим мнением на этот счет поделилась заместитель директора школы-лицея по воспитательной работе Гаухар Калиева.

«Было проведено мероприятие под названием «Шествие лучших читателей». В нашей школе действуют такие проекты, как «12 месяцев, 12 книг». По его итогам состоялся круглый стол с лучшими учениками. Мы обсудили суть и значение книг, прочитанных за лето, а также их актуальность для общественного сознания. Вкус у каждого ученика разный. Некоторые любят фантастику, другие — детективы, третьи увлекаются романами, поэмами, повестями и другими жанрами. В целом, книга дает очень многое», — отметила она.

Ученица 11 класса Назерке Нуртазина, прочитавшая 180 книг, поделилась своими секретами чтения.

«Чтение книг мне очень помогает. Я завоевала множество наград. В 7 классе я прочитала книгу писательницы Сауле Досжан «Миллионер из аула», и мой интерес к книгам возрос еще сильнее. В этой книге рассказывается о том, что, какие бы трудности ни встречались на жизненном пути, не стоит сдаваться — преодолев их, можно достичь больших высот. В целом, каждое произведение влияет на человека с разных сторон. Я считаю, что это помогает быть эрудированным, учит говорить, а также превращает человека в глубоко и гибко мыслящую личность», — сказала Назерке Нуртазина.