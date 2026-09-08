Когда в Астане начнется вакцинация против гриппа и ОРВИ

В Астане ведется работа по подготовке медицинских организаций к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2026–2027 годов. Основное внимание направлено на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, обеспечение готовности поликлиник и стационаров к росту заболеваемости среди населения, а также на своевременное оказание медицинской помощи жителям, передает официальный сайт столичного акимата.

В соответствии с комплексом санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, утвержденным главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан, с 15 сентября в стране стартует вакцинация против гриппа. В первую очередь вакцинацией будут охвачены граждане, относящиеся к группам риска. В их числе:

медицинские работники;

лица, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний;

дети;

школьники;

беременные женщины;

лица пожилого возраста;

лица, проживающие в учреждениях закрытого типа и учреждениях системы социальной защиты.

Медицинские организации столицы готовятся к сезонному росту заболеваемости. В поликлиниках функционируют фильтр-кабинеты и кабинеты неотложной помощи, принимающие пациентов с симптомами ОРВИ. Здесь пациенты могут пройти медицинский осмотр и получить необходимую медицинскую помощь.

График работы фильтр-кабинетов и кабинетов неотложной помощи:

в будние дни – с 08:00 до 20:00;

в выходные и праздничные дни – с 08:00 до 18:00.

Кроме того, в организациях первичной медико-санитарной помощи работают мобильные бригады, оказывающие пациентам медицинскую помощь на дому. Особое внимание уделяется беременным женщинам и детям до одного года с симптомами ОРВИ, гриппа и возможными осложнениями.

Стационары также готовятся к возможному увеличению числа госпитализируемых пациентов. Предусмотрены планы развертывания дополнительных инфекционных коек, сформирован необходимый запас лекарственных средств, а также ведется постоянный мониторинг заполняемости коечного фонда. В случае достижения установленного уровня загруженности инфекционных и реанимационных коек предусмотрено развертывание дополнительных мест.

Отдельные меры предусмотрены и для организаций образования. В школах и детских садах проводится ежедневный мониторинг посещаемости и «утренний фильтр». В случае выявления заболевших детей для контактировавших с ними лиц организуется медицинское наблюдение.

При заболевании 30% и более учащихся одного класса рассматривается возможность перевода класса на дистанционный формат обучения.

Готовность медицинских организаций к эпидемическому сезону будет оценена санитарно-эпидемиологической службой до 10 сентября. Ведется мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, контроль будет усилен в период сезонного роста.

Врачи призывают жителей столицы соблюдать основные меры профилактики: носить маски в местах массового скопления людей, регулярно мыть руки, проветривать помещения и по возможности ограничить посещение людных мест в период роста заболеваемости.

При появлении первых признаков заболевания — повышении температуры тела, кашле, боли в горле, насморке, общей слабости — нельзя заниматься самолечением.

Рекомендуется своевременно обращаться в поликлинику по месту жительства или в фильтр-кабинет.