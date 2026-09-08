Девятиклассница из Астаны прочитала 800 книг и рассказала о своей любви к чтению

Ученица девятого класса столичной школы Вероника Анисимова прочла 800 книг в детской библиотеке №8 Астаны, фактически освоив весь ее фонд. Школьница рассказала о своей любви к книгам, передает официальный сайт городского акимата.

Путь Вероники к книгам начался с одной истории. До третьего класса чтение не увлекало школьницу, пока знакомые не передали ее семье повесть Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». Книга настолько впечатлила девочку, что спустя полгода, проходя с мамой мимо детской библиотеки №8, она решила зайти туда за продолжением. Это посещение и положило начало ее увлечению.

«Раньше я совсем не любила читать, а после того, как в третьем классе прочитала «Мэри Поппинс», меня совсем затянуло. Чаще всего я прихожу в библиотеку с мамой в выходные по вечерам. Мы просто берем книги и уходим, а читаю я дома и в школе», – рассказала Вероника Анисимова.

За годы регулярных визитов в библиотеку № 8 девятиклассница прочитала все доступные произведения. Специального списка прочитанного девочка не вела, а осознание объема пришло естественным образом, когда на стеллажах не осталось новых книг.

«Я никогда не считала прочитанные мною книги, но сам факт того, что мне уже нечего читать в моей любимой библиотеке говорит о многом. Я совсем не заостряю внимание на количестве, потому что для меня важно качество. Любимых книг как таковых у меня нет, потому что каждая книга приносит разные впечатления и эмоции, и каждая из них по-своему хороша», – рассказала школьница.

Сейчас Вероника отдает предпочтение русской и зарубежной классике, читает произведения Гоголя, Чехова и Достоевского.

«Мне нравится читать, потому что это один из способов уйти в другую реальность, полную ярких и интересных событий. С помощью книг я познаю мир вокруг и себя. Больше всего мне нравится читать о людях и судьбах. Особенно я люблю Чехова – за простоту слога и увлекательные сюжеты в его сатирических рассказах», – отмечает отличница.

Вероника берет книги с собой на занятия и читает их перед уроками.

Помимо чтения, школьница увлекается творчеством: любит рисовать, заниматься рукоделием, вязанием, бисероплетением и макраме. В будущем Вероника планирует связать свою жизнь с точными науками и стать учителем математики.